AMD prévoit un chiffre d'affaires en hausse grâce à une forte demande de puces d'IA, mais ses actions reculent face à des attentes trop élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2, ajout de graphiques, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et de détails et d'informations contextuelles tout au long de l'article) par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

AMD AMD.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces liée à l’expansion massive des capacités des centres de données destinés à alimenter les technologies d’IA.

Pourtant, son titre a chuté de plus de 7% en séance prolongée, ce qui suggère que les investisseurs s'attendaient à des perspectives encore plus solides après que le titre a plus que doublé cette année, porté par l'optimisme lié à l'IA.

“AMD se trouve désormais dans une situation similaire à celle de Nvidia et des hyperscalers, où les investisseurs recherchent des signes indiquant que les investissements dans les infrastructures d’IA continueront à se traduire par une accélération des rendements”, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

Basée à Santa Clara, en Californie, l’entreprise est considérée comme la rivale la plus proche du géant des puces Nvidia NVDA.O sur le marché des processeurs graphiques, alors que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses en infrastructures d’IA.

Elle a intensifié le lancement de ses produits d’IA et est passée de la simple vente de puces individuelles à l’offre de systèmes d’IA combinant processeurs, équipements réseau et matériel associé, proposant ainsi à ses clients une solution d’infrastructure d’IA intégrée et lui permettant de mieux rivaliser avec les offres à l’échelle de rack de Nvidia.

AMD prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de plus ou moins 300 millions de dollars, tandis que les analystes tablent sur 12,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit une marge brute ajustée d’environ 56%, ce qui correspond globalement aux estimations.

Ces prévisions suggèrent que les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par AMD pour contester la domination du géant des puces Nvidia sur le marché des puces d’IA commencent à porter leurs fruits, les ventes de ses processeurs pour centres de données connaissant une forte accélération.

Si les GPU dominent l’entraînement intensif en IA, AMD profite également de la demande croissante en processeurs centraux, utilisés aux côtés des processeurs graphiques onéreux dans les serveurs. Cela a permis à AMD de conquérir des parts de marché au détriment d’Intel INTC.O .

Le chiffre d’affaires d’AMD au deuxième trimestre a bondi de 50% pour atteindre 11,54 milliards de dollars, dépassant les estimations de 11,28 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a plus que doublé pour s’établir à 6,72 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de 6,48 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action a dépassé l’estimation de 1,62 dollar.

Lors de l’événement consacré à l’IA organisé par AMD en juillet, la directrice générale Lisa Su a déclaré que les serveurs IA Helios de deuxième génération de la société, équipés de l’accélérateur IA MI455X et du processeur « Venice » fabriqué par TSMC, sont en pleine production et que leur livraison débuterait dans les mois à venir.

L’approvisionnement est toutefois limité par la dépendance d’AMD vis-à-vis de TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, où la capacité restreinte en matière d’encapsulation avancée continue de constituer un obstacle majeur.

AMD a également conclu des accords avec des clients majeurs et des partenariats d’infrastructure ces derniers mois, alors qu’elle s’efforce d’accélérer le développement de son activité IA.

Il y a environ deux semaines, elle a convenu de vendre à Anthropic des serveurs d’IA d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars équipés de puces MI450 d’une puissance maximale de 2 gigawatts à partir de début 2027, et d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans le fabricant de modèles Claude , qui s’apprête à entrer en bourse, sous réserve du respect de certaines étapes de déploiement.

La société s’est également assurée d’une capacité de centre de données pouvant atteindre 2,5 GW grâce à un accord avec Core Scientific CORZ.O , tout en obtenant des bons de souscription lui permettant d’acheter des actions de cette société.

Le segment « clients et jeux vidéo » d’AMD, qui s’adresse au marché grand public, a enregistré un chiffre d’affaires de 3,84 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 3,78 milliards de dollars.

Selon les analystes, la faiblesse du marché des PC, les contraintes d’approvisionnement en mémoire et la hausse des coûts de la mémoire pourraient peser sur la demande et les marges.