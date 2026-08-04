AMD prévoit un chiffre d'affaires en hausse grâce à la demande en centres de données dédiés à l'IA et dépasse les estimations trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AMD AMD.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces liée à l'expansion massive des capacités des centres de données destinés à alimenter les technologies d'IA.

La société est considérée comme le principal concurrent du géant des puces Nvidia NVDA.O sur le marché des processeurs graphiques, alors que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses en infrastructures d’IA.

AMD a intensifié le lancement de ses produits d’IA et est passé de la simple vente de puces individuelles à l’offre de systèmes d’IA combinant processeurs, équipements réseau et matériel associé, offrant ainsi à ses clients une option d’infrastructure d’IA intégrée et lui permettant de mieux rivaliser avec les offres “rack-scale” de Nvidia.

La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour le troisième trimestre, à plus ou moins 300 millions de dollars (XX millions d'euros), tandis que les analystes tablent sur 12,52 milliards de dollars (XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

La marge brute ajustée devrait s’établir à environ 56 %, ce qui correspond globalement aux estimations.

Si les GPU dominent l’entraînement intensif en IA, AMD profite également de la demande croissante en processeurs centraux, utilisés aux côtés de processeurs graphiques onéreux dans les serveurs. Cela a permis à AMD de conquérir des parts de marché au détriment d’Intel INTC.O .

L'offre est toutefois limitée par la dépendance d'AMD vis-à-vis de TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, où la capacité restreinte en matière d'encapsulation avancée continue de constituer un obstacle majeur.

Ces prévisions suggèrent que les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par AMD pour contester la domination du géant des puces Nvidia sur le marché des puces d’IA commencent à porter leurs fruits, les ventes de ses processeurs pour centres de données connaissant une forte accélération.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 50 % pour atteindre 11,54 milliards de dollars (XX milliards d'euros), dépassant les prévisions de 11,28 milliards de dollars (XX milliards d'euros). Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a plus que doublé pour s’établir à 6,72 milliards de dollars (XX milliards d'euros), dépassant également les attentes de 6,48 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,66 dollar (XX euro) par action, dépassant l’estimation de 1,62 dollar (XX euro).

Lors de l’événement consacré à l’IA organisé par AMD en juillet, la directrice générale Lisa Su a déclaré que les serveurs IA Helios de deuxième génération de la société, équipés de l’accélérateur IA MI455X et du processeur “Venice” fabriqué par TSMC, sont en pleine phase de production et que leur commercialisation débuterait dans les mois à venir.