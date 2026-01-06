AMD présente une nouvelle puce d'IA plus performante lors de l'événement CES

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lisa Su, directrice générale d'AMD, présente les puces d'IA MI500 au CES

Le président d'OpenAI souligne l'importance des avancées des puces AMD

AMD lance également la puce d'IA d'entreprise MI440X

Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , a présenté un certain nombre de puces d'IA de l'entreprise lundi au salon CES de Las Vegas, notamment ses processeurs d'IA MI455, qui sont des composants des baies de serveurs des centres de données que l'entreprise vend à des sociétés telles que le fabricant de ChatGPT, OpenAI.

Lisa Su a également dévoilé le MI440X, une version de la puce de la série MI400 conçue pour une utilisation sur site dans les entreprises. La version dite "entreprise" est conçue pour s'intégrer dans des infrastructures qui ne sont pas spécifiquement conçues pour des clusters d'IA. Le MI440X est une version d'une puce antérieure que les États-Unis prévoient d'utiliser dans un superordinateur.

AMD est l'un des principaux rivaux de Nvidia, mais n'a pas connu le même succès. En octobre, AMD a signé un accord avec OpenAI qui, outre les retombées financières, constitue un vote de confiance majeur dans les puces et les logiciels d'IA d'AMD. Toutefois, il est peu probable que cela nuise à la domination de Nvidia, car le leader du marché continue de vendre toutes les puces d'IA qu'il peut fabriquer, selon les analystes.

Lors de l'événement de lundi, le président d'OpenAI, Greg Brockman, a rejoint Lisa Su sur scène et a déclaré que les avancées en matière de puces étaient essentielles pour répondre aux vastes besoins informatiques d'OpenAI.

Se tournant vers les besoins futurs d'entreprises telles qu'OpenAI, Lisa Su a présenté en avant-première le MI500 et a déclaré qu'il offrait des performances 1 000 fois supérieures à celles d'une version plus ancienne du processeur. L'entreprise a indiqué que les puces seraient lancées en 2027.

Lors de l'événement, Lisa Su a accueilli Daniele Pucci, directeur général de Generative Bionics, un développeur italien d'IA, qui a dévoilé GENE.01, un robot humanoïde.

"Notre premier robot humanoïde commercial sera fabriqué au cours du second semestre 2026", a déclaré Daniele Pucci lors de l'événement.

Plus tôt dans la journée, Nvidia NVDA.O a présenté sa plateforme Vera Rubin de nouvelle génération , composée de six puces distinctes. Son directeur général, Jensen Huang, a déclaré qu'elle était en pleine production. Elle devrait être lancée dans le courant de l'année.

En octobre, AMD a signé un accord avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, qui ajoutera des milliards de dollars au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le premier déploiement de puces IA intégrant la série MI400 d'AMD aura lieu cette année. Nvidia a généré des dizaines de milliards de dollars de revenus trimestriels grâce à ses ventes de puces d'IA, un exploit qu'AMD a eu du mal à réaliser jusqu'à présent.

OpenAI est un client clé d'AMD et les dirigeants de la société basée à Santa Clara, en Californie, s'attendent à ce que l'accord conduise à de nouvelles ventes significatives.

Lundi également, AMD a lancé ses processeurs de la série Ryzen AI 400 pour les PC d'IA, ainsi que les puces Ryzen AI Max+ pour l'inférence locale avancée et les jeux. Intel a organisé plus tôt un événement de lancement pour ses puces Panther Lake qui, selon lui, seront disponibles à la commande mardi.