AMD: hausse de 42% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) publie, au titre des trois derniers mois de 2024, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 42% à 1,09 dollar et une marge brute ajustée accrue de trois points à 54%, pour des revenus en croissance de 24% à un record de 7,66 milliards.



'Nous avons clôturé l'année 2024 avec un quatrième trimestre solide, tout en investissant de manière agressive dans l'IA et l'innovation pour nous positionner pour une croissance à long terme et la création de valeur', met en avant son CFO Jean Hu.



Pour le premier trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 7,1 milliards de dollars (+30% en comparaison annuelle), à plus ou moins 300 millions près, et table sur une marge brute non GAAP de l'ordre de 54%.





