AMD: hausse de 31% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du troisième trimestre 2024, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 31% à 92 cents et une marge brute ajustée accrue de trois points à 54%, pour des revenus en croissance de 18% à 6,82 milliards.



'Nous avons enregistré de solides résultats avec un chiffre d'affaires record grâce à l'augmentation des ventes de produits de centres de données EPYC et Instinct, ainsi qu'à une forte demande pour nos processeurs PC Ryzen', a déclaré Lisa Su, présidente et CEO d'AMD.



Pour le dernier trimestre 2024, le fabricant de semiconducteurs s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 7,5 milliards de dollars (+22% en comparaison annuelle), à plus ou moins 300 millions près, et table sur une marge brute non GAAP de l'ordre de 54%.





