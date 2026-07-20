AMD en hausse grâce à un partenariat élargi avec Microsoft Azure dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 juillet - ** Les actions d'AMD AMD.O progressent en début de séance après que Microsoft a étendu son partenariat avec le fabricant de puces aux GPU d'IA, aux processeurs et aux solutions réseau sur Azure
** L'action AMD affiche une hausse de 3,5 %, tandis que celle de MSFT est en légère baisse
** Microsoft va déployer à grande échelle la solution AMD Helios Rackscale sur Azure pour l’inférence de modèles d’IA de pointe
** AMD commencera à livrer les systèmes Helios au second semestre 2026, Microsoft figurant parmi les premiers clients
** Depuis la dernière clôture, l’action AMD a bondi de 131,5 % depuis le début de l’année, tandis que l’action MSFT a reculé d’environ 18,6 %
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