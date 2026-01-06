AMD dévoile de nouvelles puces d'IA lors de l'événement CES à Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe et ajout d'éléments de contexte et de mises à jour tout au long du texte) par Max A. Cherney et Gnaneshwar Rajan

Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , a présenté un certain nombre des puces d'IA de l'entreprise lundi au salon CES de Las Vegas.

Les processeurs d'IA avancés MI455 sont des composants des baies de serveurs des centres de données que l'entreprise vend à des sociétés telles que le fabricant de ChatGPT, OpenAI.

Su a également dévoilé le MI440X, une version de la puce de la série MI400 conçue pour une utilisation sur site dans les entreprises. La version dite "entreprise" est conçue pour s'intégrer dans des infrastructures qui ne sont pas spécifiquement conçues pour les clusters d'IA. Le MI440X est une version d'une puce antérieure que les États-Unis prévoient d'utiliser dans un superordinateur.

Le président d'OpenAI, Greg Brockman, a rejoint Lisa Su sur scène et a déclaré que les avancées en matière de puces étaient essentielles pour les vastes besoins d'OpenAI en matière de calcul.

Se tournant vers les besoins futurs d'entreprises comme OpenAI, Lisa Su a présenté en avant-première le MI500 et a déclaré qu'il offrait des performances 1 000 fois supérieures à celles d'une version plus ancienne du processeur. L'entreprise a déclaré que les puces seraient lancées en 2027.

Plus tôt dans la journée de lundi, Nvidia NVDA.O a présenté sa plateforme Vera Rubin de nouvelle génération , composée de six puces distinctes. Son directeur général, Jensen Huang, a déclaré qu'elle était en pleine production. Elle devrait être lancée dans le courant de l'année.

Nvidia a généré des dizaines de milliards de dollars de revenus trimestriels grâce à ses ventes de puces d'IA, un exploit qu'AMD a eu du mal à réaliser jusqu'à présent.

En octobre, AMD a signé un accord avec OpenAI, fabricant de ChatGPT, qui ajoutera des milliards de dollars au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le premier déploiement de puces d'IA intégrant la série MI400 d'AMD aura lieu cette année.

OpenAI est un client clé d'AMD et les dirigeants de la société basée à Santa Clara, en Californie, s'attendent à ce que l'accord débouche sur d'importantes nouvelles ventes supplémentaires.