Washington suspend son aide à la Somalie et à une partie du Soudan du Sud

Un membre des forces de sécurité somaliennes patrouille dans la capitale, Mogadiscio, lors d'élections locales, le 25 décembre 2025 ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Washington a partiellement suspendu son aide au Soudan du Sud jeudi, accusant les autorités du pays instable de vols, après avoir interrompu "tous les programmes américains d'assistance" à la Somalie suite à des vols présumés de dizaines de tonnes de vivres.

Les autorités américaines avaient évoqué une "politique de tolérance zéro" en matière de gaspillage ou de vol d'aide après des informations selon lesquelles des responsables somaliens avaient selon elles "détruit un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) financé par les États-Unis et saisi illégalement 76 tonnes d'aide alimentaire".

Un porte-parole du PAM a confirmé à l'AFP que l'entrepôt avait été démoli par les autorités portuaires, mais le gouvernement, un membre du personnel du PAM à Mogadiscio et un employé du port ont indiqué que les denrées alimentaires n'avaient pas été volées.

"Toutes les denrées stockées sont restées intactes. Le gouvernement avait initialement mis le terrain à disposition du PAM pour la construction de l'entrepôt, et il souhaitait le récupérer", a déclaré l'employé du port à l'AFP.

"L'entrepôt a été partiellement démoli ce week-end sans que l'équipe du PAM ne soit prévenue, mais il n'y a eu aucun pillage", a de son côté raconté à l'AFP l'employé du PAM, sous couvert de l'anonymat.

Washington a annoncé l'interruption de "tous les programmes américains d'assistance" et ajouté que toute aide future serait "conditionnée" à ce que Mogadiscio assume ses responsabilités et remédie à la situation.

Les autorités somaliennes ont dans un communiqué assuré qu'elles évalueraient la question, et insisté sur le fait que les vivres restaient sous la responsabilité du PAM et que la démolition de l'entrepôt s'inscrivait dans le cadre de "travaux d'agrandissement et de réaménagement" du port.

Les fragiles autorités somaliennes sont dépendantes de l'aide militaire américaine face aux insurgés islamistes shebab qu'elles combattent depuis près de 20 ans.

L'ambassade des États-Unis au Soudan du Sud, autre pays d'Afrique de l'Est ravagé par les conflits, a de son côté annoncé la suspension partielle de son programme d'aide en raison des "abus continus, de l'exploitation et des détournements de fonds perpétrés par des responsables sud-soudanais aux niveaux national, étatique et local".

Elle a notamment dénoncé la détention d'un travailleur humanitaire qui avait refusé d'obéir à un ordre jugé "illégal" par les Etats-Unis de remettre de l'aide financée par Washington à des autorités du comté d'Ayod (nord). L'ambassade américaine a également pointé le refus par la région de Bahr el-Ghazal (nord) d'autoriser un transfert de fournitures pharmaceutiques financées par les États-Unis.

L'ambassade a précisé "suspendre" son aide dans le comté d'Ayod et envisager d'"importantes réductions" à Bahr el-Ghazal.

Le président américain Donald Trump s'en est pris de façon répétée ces derniers mois à la communauté somalienne aux États-Unis, s'emparant d'un scandale suscité par des révélations sur une gigantesque fraude aux aides publiques dans l'État du Minnesota, mise en place par des membres de la diaspora somalienne.

Cet État du nord des États-Unis accueille la plus forte communauté somalienne du pays.

Fin novembre, le président américain avait qualifié la Somalie de "pays pourri" et dit son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion.

Washington a également défendu le droit de son allié israélien à reconnaître, comme il l'a fait, le Somaliland comme un Etat souverain. Cette république autoproclamée est indépendante de fait depuis 35 ans, mais la Somalie considère qu'elle fait partie de son territoire.