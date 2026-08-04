AMD dépasse les attentes grâce à l'IA, mais son action recule en Bourse

AMD a publié des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et des résultats solides, portés par la forte demande en puces destinées aux centres de données d'intelligence artificielle. Malgré ces performances, les investisseurs ont sanctionné le titre, qui recule de plus de 7% après la clôture de Wall Street.

AMD prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards de dollars au troisième trimestre, avec une marge de variation de plus ou moins 300 millions de dollars, contre un consensus de 12,52 milliards de dollars. Le groupe anticipe une marge brute ajustée d'environ 56%, conforme aux attentes du marché. Principal concurrent de Nvidia sur les processeurs graphiques (GPU), AMD bénéficie de la poursuite des investissements massifs des géants de la technologie et des gouvernements dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

Le groupe accélère sa montée en gamme en proposant désormais des systèmes complets intégrant processeurs, équipements réseau et autres composants, afin de concurrencer les solutions intégrées de Nvidia. Parallèlement, la demande reste soutenue pour ses processeurs centraux (CPU), permettant à AMD de gagner des parts de marché face à Intel. L'entreprise demeure toutefois confrontée à des contraintes d'approvisionnement liées aux capacités limitées de packaging avancé de son partenaire TSMC.

Au deuxième trimestre, AMD a enregistré un chiffre d'affaires de 11,54 milliards de dollars, en hausse de 50% sur un an et supérieur aux attentes des analystes. Les revenus de l'activité centres de données ont plus que doublé pour atteindre 6,72 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté s'est établi à 1,66 dollar par action, également au-dessus du consensus. Ces résultats témoignent de l'accélération des ventes de puces d'IA, alors que les serveurs Helios de deuxième génération, équipés des nouveaux accélérateurs MI455X et des processeurs "Venice", entrent en production avant leurs premières livraisons dans les prochains mois.