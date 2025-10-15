AMD de retour vers ses plus hauts, HSBC se montre confiant
L'accord, qui porte sur le déploiement de six gigawatts de puces graphiques (GPU) au cours des cinq prochaines années, prévoit par ailleurs que le propriétaire de ChatGPT obtienne une participation d'environ 10% au capital d'AMD via l'obtention de warrants qui se débloqueront progressivement sur cinq ans, rappelle l'intermédiaire.
Dans une note, HSBC fait remarquer que le cours de Bourse d'AMD a flambé de 32% depuis l'annonce de l'accord, qui a permis de fournir une vision claire du potentiel de revenus que pourrait générer l'entreprise dans l'IA jusqu'en 2030.
Selon ses calculs, les revenus générés par l'accord conclu avec OpenAI pourraient atteindre 80 milliards de dollars, soit plus de dix fois ceux qu'AMD devrait réaliser avec ses GPUD dédiés à l'IA cette année (7,3 milliards de dollars).
L'analyste relève en conséquence sa prévision de chiffre d'affaires pour AMD à horizon 2027, désormais attendu à 37,5 milliards de dollars contre 19 milliards de dollars jusqu'ici.
HSBC rehausse par ailleurs son objectif de cours de 185 à 310 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de 42%, qui pourrait encore s'accroître dans l'hypothèse de hausses des prix de ses composants ou de nouvelles prises de commandes dans l'IA.
A 11h10 (heure de New York), le titre gagnait près de 9% après avoir dépassé 238 dollars, au plus haut depuis les 240 dollars atteints la semaine dernière. Au même moment, l'indice Nasdaq progressait de 1,2%.
