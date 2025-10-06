AMD conclut un partenariat stratégique avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 14:40
'Le solide leadership d'AMD dans les systèmes de calcul haute performance et les recherches et avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative placent les deux sociétés à l'avant-garde de cette période importante et charnière pour l'IA', expliquent-ils.
Dans le cadre de l'accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis au profit d'OpenAI un bon de souscription pour un maximum de 160 millions d'actions ordinaires AMD, structurées pour être acquises au fur et à mesure que des étapes spécifiques sont atteintes.
'La première tranche est acquise avec le déploiement initial de 1 gigawatt, et les tranches supplémentaires sont acquises à mesure que les achats atteignent 6 gigawatts', précisent les deux sociétés technologiques.
L'acquisition est également liée à l'atteinte par AMD de certains objectifs de cours de l'action et à la réalisation par OpenAI des étapes techniques et commerciales nécessaires pour permettre les déploiements d'AMD à grande échelle.
Valeurs associées
|164,6700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
La production industrielle a poursuivi sa baisse en août en Espagne, un mois après une nette chute en juillet, notamment à cause d'une diminution de l'activité dans le secteur de l'énergie, selon des résultats publiés lundi par l'Institut national de la statistique ... Lire la suite
-
Le groupe fromager français Bel a annoncé lundi un partenariat stratégique avec Garudafood, leader indonésien des snacks et boissons, une étape qu'il juge majeure pour son expansion en Asie. Le fabricant de La Vache qui rit a acquis, pour 37 millions d'euros, une ... Lire la suite
-
Le groupe français d'électroménager Seb a de nouveau révisé à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel, ses ventes n'ayant pas atteint le niveau attendu, après les avoir déjà abaissées en juillet. Cette annonce faisait chuter ... Lire la suite
-
Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain prévoit 12 milliards d'euros d'"investissements de croissance" et d'acquisitions dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2026-2030, a-t-il annoncé lundi à l'occasion de sa journée investisseurs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer