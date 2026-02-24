AMD choisi pour un partenariat majeur par Meta
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:48
"Cet accord renforce le partenariat stratégique existant entre les deux groupes et aligne les feuilles de route entre le silicium, les systèmes et les logiciels afin de fournir des plateformes d'IA spécialement conçues pour les charges de travail de Meta", expliquent ils.
Le premier déploiement utilisera un GPU AMD Instinct personnalisé basé sur l'architecture MI450 pour proposer des plateformes d'IA optimisées pour les charges de travail de Meta à l'échelle de gigawatts. Les livraisons soutenant le déploiement du 1er gigawatt devraient commencer au cours du 2e semestre 2026.
En plus de la collaboration sur les GPU, AMD et Meta étendent leur partenariat avec les processeurs EPYC AMD. À mesure que l'infrastructure IA gagne en taille et en complexité, les CPU constitueront un pilier stratégique de la pile de calcul IA, "permettant l'efficacité, la scalabilité et l'orchestration aux côtés des GPU".
Dans le cadre de l'accord, AMD a émis au profit de Meta un warrant basé sur la performance portant sur jusqu'à 160 millions d'actions AMD, structuré pour des acquisitions progressives à mesure que des jalons spécifiques liés aux livraisons de GPU Instinct sont atteints.
La 1ère tranche est associée au 1er gigawatt de livraisons, avec des tranches supplémentaires acquises à mesure que les achats de Meta atteignent 6 gigawatts. L'acquisition d'actions est également liée à l'atteinte de certains seuils de cours de l'action AMD, et l'exercice est conditionné à l'atteinte par Meta d'étapes techniques et commerciales clés.
Valeurs associées
|196,6000 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Défense : l'Europe a "de nombreuses lacunes" à combler, notamment technologiques, épingle un rapport
Dépenses militaires record en Europe, guerre en Ukraine, ambitions chinoises, affaiblissement de l'Iran... l'institut spécialisé dans la défense IISS publie ce mardi 24 février les conclusions de l'édition 2026 du rapport de l'Equilibre militaire. Un constat accablant ... Lire la suite
-
La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre 2025, l'attribuant à l'absence de tempête majeure au troisième trimestre et aux incertitudes macroéconomiques, mais ils ont néanmoins dépassé ... Lire la suite
-
Les actions des banques européennes sont en nette baisse mardi, dans le sillage des pertes subies la veille par les valeurs financières américaines, dans un nouvel épisode d'inquiétudes liées aux perturbations potentielles de l'intelligence artificielle (IA) ... Lire la suite
-
Tensions avec la Chine : le Japon annonce le déploiement de missiles sol-air près de Taïwan d'ici 2031
Le Japon accuse la Chine de vouloir "modifier le statu quo par la force ou la coercition" dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins. Dans un contexte de montée des tensions entre Tokyo et Pékin , le Japon a annoncé mardi 24 février ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer