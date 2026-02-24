 Aller au contenu principal
AMD choisi pour un partenariat majeur par Meta
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:48

Le fabricant de puces AMD (Advanced Micro Devices) et le géant des réseaux sociaux Meta font part d'un accord de 6 gigawatts pour alimenter la prochaine génération d'infrastructures IA de Meta avec plusieurs générations de GPU AMD Instinct.

"Cet accord renforce le partenariat stratégique existant entre les deux groupes et aligne les feuilles de route entre le silicium, les systèmes et les logiciels afin de fournir des plateformes d'IA spécialement conçues pour les charges de travail de Meta", expliquent ils.

Le premier déploiement utilisera un GPU AMD Instinct personnalisé basé sur l'architecture MI450 pour proposer des plateformes d'IA optimisées pour les charges de travail de Meta à l'échelle de gigawatts. Les livraisons soutenant le déploiement du 1er gigawatt devraient commencer au cours du 2e semestre 2026.

En plus de la collaboration sur les GPU, AMD et Meta étendent leur partenariat avec les processeurs EPYC AMD. À mesure que l'infrastructure IA gagne en taille et en complexité, les CPU constitueront un pilier stratégique de la pile de calcul IA, "permettant l'efficacité, la scalabilité et l'orchestration aux côtés des GPU".

Dans le cadre de l'accord, AMD a émis au profit de Meta un warrant basé sur la performance portant sur jusqu'à 160 millions d'actions AMD, structuré pour des acquisitions progressives à mesure que des jalons spécifiques liés aux livraisons de GPU Instinct sont atteints.

La 1ère tranche est associée au 1er gigawatt de livraisons, avec des tranches supplémentaires acquises à mesure que les achats de Meta atteignent 6 gigawatts. L'acquisition d'actions est également liée à l'atteinte de certains seuils de cours de l'action AMD, et l'exercice est conditionné à l'atteinte par Meta d'étapes techniques et commerciales clés.

