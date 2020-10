Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD annonce le rachat de Xilinx pour $35 milliards Reuters • 27/10/2020 à 11:45









27 octobre (Reuters) - Le concepteur de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.N a annoncé mardi avoir conclu le rachat de son concurrent Xilinx XLNX.O pour 35 milliards de dollars (29,7 milliards d'euros) en actions, une opération qui renforcera sa position face à Intel INTC.O sur le marché des processeurs pour centres de données. L'acquisition, qu'AMD prévoit de boucler fin 2021, créerait un nouvel ensemble fort de 13.000 ingénieurs et d'une stratégie d'externalisation à 100%, dépendante en grande partie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW . Le projet prévoit que les actionnaires de Xilinx reçoivent environ 1,7 action AMD pour chacun de leurs titres, valorisant ceux-ci à 143 dollars, soit 24,8% au-dessus du cours de clôture de lundi. (Stephen Nellis, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ +0.33% INTEL NASDAQ -3.07% XILINX NASDAQ -1.94%