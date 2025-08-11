AMC, Nvidia, AMD, Western Union... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - AMC Entertainment
AMC a publié des résultats en nette amélioration au second trimestre. Sur la période allant des mois d’avril à juin, sa perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 32,8 à 4,7 millions de dollars. La perte nette diluée par action est ainsi passée de 0,10 à 0,01 dollar. Parallèlement, le chiffre d’affaires de l’exploitant de salles de cinéma a bondi de 35,6%, à 1,398 milliard de dollars. Enfin, grâce à cette augmentation des revenus, l’Ebitda ajusté a bondi de plus de 390%, en passant de 38,5 à 189,5 millions de dollars.
Nvidia et AMD
Selon un responsable américain cité par Reuters, AMD et Nvidia ont accepté de reverser 15% de leurs ventes en Chine issues de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle au gouvernement des États-Unis. En acceptant de payer, les deux sociétés devraient obtenir l'autorisation de reprendre le commerce avec la Chine sous peu.
Western Union
Western Union et International Money Express, Inc. ("Intermex") ont conclu un accord définitif aux termes duquel Western Union acquerra Intermex dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces à 16 dollars par action IMXI, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres et de l'entreprise d'environ 500 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de Western Union dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, élargit sa couverture du marché dans des zones géographiques à fort potentiel et devrait accélérer l'acquisition de nouveaux clients numériques.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer