Sartorius Stedim Biotech dévoile un partenariat avec Nanotein Technologies

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech a annoncé un partenariat avec la société américaine Nanotein Technologies. L’accord prévoit un investissement de 3 millions de dollars du premier pour prendre une participation minoritaire au capital du second. L’objectif est de soutenir la commercialisation et le développement conjoint de solutions basées sur la plateforme Nanospark de Nanotein Technologies. Dans le cadre de cet accord de distribution exclusive, Sartorius Stedim Biotech proposera les produits phares de son partenaire à ses clients du monde entier.

En outre, les deux parties collaboreront pour développer de nouvelles offres de produits innovants destinées aux marchés en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques.

Pour René Fáber, directeur général de Sartorius Stedim Biotech, " ce partenariat permettra à nos clients d'accéder à des outils parmi les plus prometteurs pour simplifier les flux de travail et améliorer la production de cellules immunitaires. Avec Nanotein, nous permettons aux fabricants de thérapies cellulaires d'innover plus rapidement et en toute confiance, du développement initial du procédé jusqu'à la phase clinique ".

AOF - EN SAVOIR PLUS