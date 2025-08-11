AMC Entertainment progresse grâce à la reprise du box-office et à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

11 août - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N augmentent de 5,8% à 3,10 $ avant le marché

** AMC annonce des revenus de 1,40 milliard de dollars au T2 contre 1,35 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La perte nette du 2ème trimestre s'élève à 4,7 millions de dollars, contre une perte de 32,8 millions de dollars il y a un an

** Nos résultats du deuxième trimestre sont la combinaison d'une reprise du box-office dans l'ensemble de l'industrie... nous avons battu des records historiques dans presque tous les indicateurs par client", a déclaré le directeur général d'AMC, Adam Aron

** La fréquentation a augmenté de 25,6 % pour atteindre 62 millions de personnes au deuxième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 26 % depuis le début de l'année