AMC Entertainment : les résultats se redressent

(AOF) - AMC a publié des résultats en nette amélioration au second trimestre. Sur la période allant des mois d’avril à juin, sa perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 32,8 à 4,7 millions de dollars. La perte nette diluée par action est ainsi passée de 0,10 à 0,01 dollar. Parallèlement, le chiffre d’affaires de l’exploitant de salles de cinéma a bondi de 35,6%, à 1,398 milliard de dollars. Enfin, grâce à cette augmentation des revenus, l’Ebitda ajusté a bondi de plus de 390%, en passant de 38,5 à 189,5 millions de dollars.

Adam Aron, le directeur d'AMC, déclare que " nos résultats du deuxième trimestre sont le fruit d'une reprise du box-office à l'échelle de l'industrie et de l'efficacité indéniable d'AMC et d'Odeon, et ce, dans de nombreux domaines. Nous avons battu des records historiques sur presque tous les indicateurs de revenus par spectateur. Pour la première fois, les recettes d'entrée consolidées par spectateur ont dépassé les 12 dollars, atteignant 12,14 dollars ".

