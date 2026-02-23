 Aller au contenu principal
AMC Entertainment dépasse ses estimations de recettes grâce à la reprise du box-office
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AMC Entertainment AMC.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre lundi, offrant un signe de confiance dans la lente reprise de la fréquentation des salles de cinéma après les bas niveaux de l'ère pandémique.

La plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis a déclaré que les recettes du box-office en Amérique du Nord ont augmenté de 16 % en janvier par rapport à l'année précédente.

AMC mise sur une programmation riche en superproductions pour le reste de l'année, notamment les nouveaux volets de Spider-Man, Avengers et Dune, pour remplir les sièges.

Cependant, la fréquentation du marché américain de la société a baissé de 7,5 % au cours du trimestre, passant de 43 millions de spectateurs il y a un an à 39,7 millions.

Le chiffre d'affaires a baissé de 1,4 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,27 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En janvier, AMC a annoncé un accord avec certains de ses créanciers pour refinancer la dette, une mesure visant à réduire les frais d'intérêt et à prolonger les échéances.

Valeurs associées

AMC ENTER HLDG RG-A
1,170 USD NYSE -2,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

