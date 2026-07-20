AMC affiche un bénéfice inattendu grâce aux superproductions estivales qui dynamisent le box-office américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AMC affiche un BPA ajusté de 14 cents au deuxième trimestre, contre une perte estimée à 6 cents

* Le chiffre d'affaires atteint le niveau record de 1,60 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,47 milliard de dollars

* AMC annonce une hausse de la fréquentation de 12 % sur les marchés américains et d'environ 18 % à l'international

(Réécriture intégrale de l'article pour inclure des détails, mettre à jour les cours de l'action, ajouter les commentaires du directeur général et l'avis d'un analyste) par Anzar Mehraj

AMC Entertainment a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté inattendu , dernier signe en date du rebond des chaînes de cinéma américaines grâce à une solide programmation estivale comprenant les superproductions "The Super Mario Galaxy Movie" et "Obsession".

La plus grande chaîne de cinémas américaine a également enregistré un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre et a déclaré que les 124 millions de dollars de recettes engrangés lors du week-end d’ouverture au box-office américain par "The Odyssey" de Christopher Nolan étaient de bon augure pour un secteur qui tente toujours de retrouver les niveaux de fréquentation d’avant la pandémie.

Son action AMC.N a progressé de 18 % en début de séance.

" C’est le meilleur trimestre au box-office depuis sept ans et le cinquième meilleur trimestre de tous les temps", a déclaré le directeur général Adam Aron à propos de la période d’avril à juin.

"Nous pensons que les salles de cinéma connaîtront, sur l’ensemble de l’année 2026, leur meilleure année depuis le début de la pandémie, tant au box-office américain qu’international."

Cette prévision s’appuie sur un calendrier de sorties bien rempli, avec "Spider-Man: Brand New Day" qui sortira en salles fin juillet, ainsi que "Dune: Partie 3" de Warner Bros Discovery et le blockbuster "Avengers: Doomsday" de Marvel (filiale de Disney) prévu pour décembre.

Les grands studios, notamment Disney et Universal (filiale de Comcast), se sont également engagés à respecter des fenêtres de diffusion exclusives en salle pour leurs plus grands films, une tendance qui, selon les exploitants, stimule la fréquentation.

Au deuxième trimestre, AMC a enregistré un chiffre d’affaires de 1,60 milliard de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,47 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 14 cents, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 6 cents.

Six films différents ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions de dollars lors de leur premier week-end d’exploitation aux États-Unis, et la fréquentation des salles AMC a augmenté respectivement de 12 % et d’environ 18 % sur les marchés américain et international.

Certains analystes s’interrogent toutefois sur la pérennité de cette reprise, les cinémas devant faire face à un calendrier de sorties potentiellement moins riche l’année prochaine.

"Depuis six ans maintenant, la fréquentation des salles de cinéma peine à retrouver son niveau d’avant la pandémie. Des trimestres solides, comme celui-ci, se produiront de temps à autre. Mais les difficultés du secteur persisteront", a déclaré Ross Benes, analyste senior spécialisé dans la télévision et le streaming chez eMarketer.