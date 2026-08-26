Ambu décroche à Copenhague, la croissance organique inquiète

Ambu dévisse de 17% mercredi à la Bourse de Copenhague suite à la révision à la baisse de ses objectifs annuels, que le groupe médical danois justifie par l'atonie de ses activités dans l'anesthésie et le suivi en temps réel des patients.

L'équipementier pour le secteur de la santé ne table plus désormais que sur une croissance organique d'environ 10% cette année, contre 10 à 12% précédemment.

Si les performances de sa division d'endoscopie restent au rendez-vous, avec une croissance organique toujours attendue autour de 15% sur l'exercice, celles de sa branche d'anesthésie et de monitorage des patients ne devraient afficher qu'une croissance interne "très faible", est-il précisé dans son communiqué.

La mention d'une prévision en haut de fourchette pour la marge opérationnelle (Ebit), jusqu'ici vue entre 12% et 14%, ne suffit pas à rassurer le marché.

Sur le 3ème trimestre de son exercice décalé 2025/2026, Ambu a enregistré une croissance organique de son activité de 10,3%, portée par ses métiers dans l'endoscopie ( 16%), tandis que sa marge d'exploitation (Ebit) est ressortie à 13,5%.

Plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 ce jour, le titre perd désormais 26% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de plus de 7% pour l'indice OMX de la Bourse de Copenhague.