Amber Capital détient 13,6% du capital de Lagardère et 10,19% des droits de vote

28 février (Reuters) - Lagardere SCA LAGA.PA : * AMBER CAPITAL DÉTIENT DÉSORMAIS 13,6% DU CAPITAL ET 10,19% DES DROITS DE VOTE - AMF * AMBER CAPITAL DEVIENT LE PREMIER ACTIONNAIRE DEVANT QATAR INVESTMENT AUTHORITY Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -9.74%