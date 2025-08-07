Amazon Web Services va permettre aux agences gouvernementales américaines de réaliser jusqu'à 1 milliard de dollars d'économies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Accord AWS pour accélérer la transformation informatique et l'innovation en matière d'IA

Les agences fédérales auront accès à la formation et aux ressources d'AWS

Le Pentagone a attribué 9 milliards de dollars de contrats cloud à de grandes entreprises technologiques en 2022

AWS soutient plus de 11 000 agences gouvernementales dans le monde

par David Shepardson

Amazon Web Services a accepté de fournir aux agences gouvernementales américaines jusqu'à 1 milliard de dollars d'économies pour l'adoption du cloud, la modernisation et la formation jusqu'à la fin de 2028, a déclaré jeudi l'Administration des services généraux des États-Unis.

L'agence a déclaré que l'accord avec l'unité d'Amazon.com

AMZN.O "accélérera la transformation informatique à grande échelle à travers le gouvernement et stimulera l'innovation en matière d'IA."

Selon un rapport gouvernemental publié en mars, le gouvernement fédéral dépense chaque année plus de 100 milliards de dollars pour gérer les systèmes informatiques, acquérir de nouveaux systèmes ou mettre à jour les anciens.

Amazon a remporté des milliards de dollars de contrats pour aider les agences fédérales à passer au cloud et pour d'autres services. Le gouvernement américain s'efforce depuis des années de moderniser ses systèmes informatiques vieillissants.

L'accord prévoit jusqu'à 1 milliard de dollars de crédits incitatifs directs au total pour les agences civiles fédérales, y compris des économies sur les services cloud AWS de base, la modernisation et les crédits de formation.

"Cet accord historique marque une étape importante dans la transformation numérique à grande échelle des services gouvernementaux", a déclaré Matt Garman, directeur général d'AWS.

Les agences fédérales auront accès aux ressources de formation et aux experts d'AWS pour les aider à passer au cloud. AWS soutient plus de 11 000 agences gouvernementales dans le monde.

L'accord entre la GSA et AWS vise à "réduire le coût des dépenses informatiques fédérales, à économiser l'argent des contribuables, à favoriser l'innovation et l'agilité dans les nouveaux services gouvernementaux et à assurer le leadership continu de l'Amérique en matière d'IA", a déclaré le gouvernement.

En 2022, le Pentagone a attribué des contrats de cloud computing d'une valeur de 9 milliards de dollars à AWS, Microsoft Corp MSFT.O , Alphabet Inc's Google GOOGL.O et Oracle Corp ORCL.N . Le Joint Warfighting Cloud Capability était le successeur multi-cloud du Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), un projet de modernisation informatique visant à construire un grand nuage commercial commun pour ledépartement de la Défense.

Pendant le premier mandat de Trump, Amazon a intenté un procès après que le contrat JEDI de 10 milliards de dollars a été attribué à Microsoft. Amazon a déclaré que M. Trump avait exercé des pressions indues sur des responsables militaires pour que le contrat ne soit pas attribué à l'entreprise.