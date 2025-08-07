Amazon Web Services offre aux agences gouvernementales américaines des remises pouvant atteindre 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon Web Services a accepté de fournir aux agences gouvernementales américaines jusqu'à 1 milliard de dollars de remises pour l'adoption du cloud, la modernisation et la formation jusqu'à la fin de 2028, a déclaré jeudi l'Administration des services généraux des États-Unis.

L'agence a déclaré que l'accord avec l'unité d'Amazon.com

AMZN.O "accélérera la transformation informatique à grande échelle au sein du gouvernement et stimulera l'innovation en matière d'IA."