Amazon Web Services investira au moins 5 milliards de dollars en Corée du Sud d'ici 2031, selon le bureau présidentiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon Web Services investira au moins 5 milliards de dollars en Corée du Sud d'ici 2031 pour construire de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle dans le pays asiatique, a déclaré mercredi le bureau présidentiel sud-coréen.