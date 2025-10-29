 Aller au contenu principal
Amazon Web Services investira au moins 5 milliards de dollars en Corée du Sud d'ici 2031, selon le bureau présidentiel
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 02:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon Web Services investira au moins 5 milliards de dollars en Corée du Sud d'ici 2031 pour construire de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle dans le pays asiatique, a déclaré mercredi le bureau présidentiel sud-coréen.

