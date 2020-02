Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon veut faire témoigner Trump après avoir été écarté d'un contrat public Reuters • 10/02/2020 à 21:40









WASHINGTON, 10 février (Reuters) - Amazon Web Services, filiale d'Amazon.com, a dit lundi vouloir faire témoigner Donald Trump, le président américain, et son secrétaire à la Défense, Mark Esper, dans le cadre d'une procédure ouverte après l'octroi par le Pentagone d'un contrat à Microsoft MSFT.O . Selon Amazon Web Services, ce contrat de 10 milliards de dollars a été octroyé à Microsoft après des pressions exercées par Donald Trump pour nuire au groupe de Jeff Bezos, une personnalité à l'encontre de laquelle il nourrit une forte animosité. Connu sous l'acronyme JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud), le contrat portait sur la fourniture à l'armée américaine d'un dispositif de stockage d'informations accessible à distance. "Pour que l'opinion publique garde sa confiance dans le système des marchés publics, il convient qu'une enquête soit faite, tout particulièrement à la lumière de l'ordre donné par le président Trump de nuire à Amazon", a déclaré un représentant d'Amazon. "Le président a plusieurs fois démontré qu'il entendait se servir de sa position de président et de commandant en chef pour interférer dans la prise de décisions, notamment en matière de marchés publics fédéraux, pour faire valoir ses intérêts." "La question qui se pose est celle de savoir si le président des Etats-Unis peut être autorisé à utiliser le budget du département de la Défense à des fins personnelles et politiques", a ajouté ce représentant. Amazon a lancé le mois dernier une procédure afin de faire geler l'octroi du contrat JEDI à Microsoft jusqu'à ce que la justice se prononce sur les conditions dans lesquelles le groupe de Jeff Bezos a été évincé. (David Shepardson, Nandita Bose et Lisa Lambert; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.63% MICROSOFT NASDAQ +2.62%