Amazon: Veeva et AWS prolongent leur contrat de 10 ans information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) et Veeva Systems ont annoncé l'extension de leur collaboration. Veeva utilise AWS comme infrastructure cloud pour ses applications Veeva Vault, notamment Veeva Vault CRM Suite. Plus de 50 applications Veeva Vault et offres de données spécialisées telles que Veeva Compass et Veeva CRM Pulse bénéficient désormais de la sécurité et des performances d'AWS. Veeva élargit son utilisation de l'infrastructure AWS en développant ses offres logicielles et de données à l'échelle mondiale. << Notre infrastructure informatique et nos services mondiaux aident Veeva à continuer de se développer efficacement et à fournir les solutions innovantes dont ses clients ont besoin dans le monde entier. >> a déclaré Willem Visser, vice-président d'EC2 chez AWS.













Valeurs associées AMAZON.COM 214,0500 USD NASDAQ +0,60%