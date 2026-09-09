Amazon va lever 5,8 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations en livres sterling, selon les chefs de file de l'opération

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(Mises à jour concernant les prix et les détails)

par Yoruk Bahceli

Amazon AMZN.O va lever 4,25 milliards de livres sterling (soit 5,76 milliards de dollars) lors de sa toute première émission d'obligations en livres sterling, un montant supérieur aux prévisions initiales, selon une banque chargée de l'opération, alors que les hyperscalers s'empressent de diversifier leurs sources de financement pour soutenir l'essor de l'IA.

Cette opération, qui a suscité une forte demande, illustre une fois de plus la tendance des hyperscalers à émettre de plus en plus d’obligations sur les marchés hors des États-Unis cette année, qu’il s’agisse d’euros, de francs suisses ou de yens, afin de s’assurer de pouvoir lever des capitaux partout où cela est possible, compte tenu de leurs besoins de financement colossaux.

Ils ont déjà émis plus de 200 milliards de dollars de dette cette année, soit plus du double du montant total de l’année 2025, selon les données de LSEG.

Amazon a enregistré une demande de plus de 12 milliards de livres sterling pour cette opération en quatre volets. L'entreprise lèvera 1,25 milliard de livres sterling grâce à des obligations à 3 ans, et 1 milliard de livres sterling chacune grâce à des obligations à 6, 12 et 19 ans, selon la note envoyée par le chef de file et consultée par Reuters.

Leur prix sera fixé de manière à offrir des écarts de 53 points de base, 75 points de base, 90 points de base et 93 points de base, respectivement, par rapport aux obligations d’État britanniques correspondantes , ajoute la note.

La livre sterling est la dernière devise qu’Amazon a ajoutée à son programme de financement après avoir fait appel aux marchés obligataires de l’euro, du franc suisse et du dollar canadien.

La Banque centrale européenne avait averti début septembre que l’entrée des hyperscalers sur le marché obligataire de la zone euro risquait d’évincer d’autres emprunteurs et de faire grimper leurs coûts de financement.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a été le premier hyperscaler à se tourner vers le marché de la livre sterling en février , lorsqu’elle a levé 5,5 milliards de livres sterling dans le cadre d’une opération en cinq volets, comprenant notamment une obligation à 100 ans, ce qui est rare. Elle a également émis cette année des emprunts en yens japonais, en dollars canadiens et en dollars australiens.

Selon les données de LSEG, il s’agit de la première émission obligataire d’Amazon depuis juillet, mois au cours duquel la demande avait été plus faible que par le passé pour une émission de 25 milliards de dollars, ce qui constitue l’un des nombreux signes indiquant que le rythme soutenu des emprunts des hyperscalers commence à mettre à l’épreuve les limites de la demande des investisseurs.

(1 dollar = 0,7373 livre)