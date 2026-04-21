Amazon va investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic dans le cadre d'un accord de 100 milliards de dollars sur l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'accord à partir du paragraphe 5) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'elle investira jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, alors que la startup d'IA s'engage à dépenser plus de 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années sur les technologies cloud d'Amazon.

L' accord renforce les relations entre les deux entreprises, alors qu'Anthropic s'efforce d'obtenir des capacités pour renforcer ses modèles.

Amazon, dont le siège est à Seattle, investira 5 milliards de dollars dans Anthropic dès maintenant et 20 milliards de dollars supplémentaires à l'avenir, sous réserve de la réalisation de certaines étapes commerciales. Cette somme s'ajoute aux 8 milliards de dollars qu'Amazon a déjà investis dans l'entreprise.

Amazon a eu du mal à faire parler de ses propres modèles d'IA, tels que Nova, tout en continuant à être un leader dans la fourniture d'infrastructures essentielles pour le boom de l'IA, telles que la puissance de calcul en nuage (cloud computing). Amazon a déclaré qu'elle prévoyait environ 200 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, en grande partie pour le développement de l'IA. Amazon fait également de gros paris sur les plus grandes startups de l'IA. Le nouvel investissement dans Anthropic, le créateur de Claude, fait suite à l'annonce faite par Amazon au début de l'année qu 'elle investirait jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI , le fabricant de ChatGPT. Dans un communiqué, Anthropic a déclaré qu'elle s'attendait à apporter environ 1 gigawatt de capacité via les puces Trainium2 et Trainium3 d'ici la fin de l'année. Anthropic espère finalement obtenir jusqu'à 5 gigawatts de capacité de ce type. Andy Jassy, directeur général d'Amazon, a déclaré dans un communiqué que l'utilisation par Anthropic de puces Trainium "reflète les progrès que nous avons réalisés ensemble sur le silicium personnalisé".

Anthropic vise à prendre de l'avance dans la course à l'intelligence artificielle en diffusant des modèles axés sur le codage et la conception, tandis qu'Amazon cherche des clients pour ses puces de silicium personnalisées conçues pour l'entraînement et l'inférence de l'intelligence artificielle.

Les actions d'Amazon ont augmenté d'environ 2,7 % dans les échanges prolongés.