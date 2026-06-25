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Amazon va investir 13 milliards de dollars supplémentaires en Inde
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu'elle allait investir 13 milliards de dollars supplémentaires en Inde d'ici 2030 afin de développer et de soutenir les infrastructures d'IA et de cloud. Cet investissement vient s'ajouter aux 35 milliards de dollars prévus et annoncés en décembre dernier.

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