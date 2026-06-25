Amazon va investir 13 milliards de dollars supplémentaires en Inde

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Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu'elle allait investir 13 milliards de dollars supplémentaires en Inde d'ici 2030 afin de développer et de soutenir les infrastructures d'IA et de cloud. Cet investissement vient s'ajouter aux 35 milliards de dollars prévus et annoncés en décembre dernier.