Amazon va investir 1,9 MdUSD au profit de ses DSP en 2027

Amazon indique qu'il va investir 1,9 MdUSD supplémentaires dans son programme Delivery Service Partner (DSP) en 2027, afin d'aider les DSP à porter le salaire moyen des Delivery Associates (DA) à près de 24 USD de l'heure à l'échelle nationale.

"Les rémunérations accrues que nous versons aux DSP continueront de les soutenir dans le recrutement et la fidélisation d'équipes performantes, ce qui est essentiel pour construire des entreprises de livraison durables", explique le géant américain du commerce en ligne.

Il rappelle également avoir investi, depuis 2022, plus de 543 MUSD dans des initiatives, des programmes et des technologies de sécurité destinés aux propriétaires de DSP et à leurs équipes, des investissements qui ont, selon lui, permis de réduire de plus de 23% les accidents graves impliquant des véhicules sur son réseau l'année dernière.

Pour poursuivre dans cette voie, Amazon va proposer aux DSP de nouveaux outils leur offrant une meilleure visibilité sur la route, notamment des caméras panoramiques capables d'identifier les véhicules, les cyclistes et les piétons dans toutes les directions et d'avertir les livreurs.

Le groupe investit également dans une technologie de calcul d'itinéraires fondée sur l'IA, qui s'adapte de manière dynamique aux conditions réelles, en tenant compte notamment de la visibilité réduite après le coucher du soleil ou du temps supplémentaire nécessaire pour trouver une place de stationnement lors d'une livraison en centre-ville.

Amazon s'engage enfin à consacrer 70 MUSD au cours des cinq prochaines années à des initiatives communautaires menées par des DSP et soutenues par le groupe, portant par exemple sur la fourniture de matériel scolaire, le soutien aux hôpitaux locaux et les opérations de secours en cas de catastrophe.