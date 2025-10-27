Amazon va investir 1,6 milliard de dollars dans ses activités aux Pays-Bas, selon FD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O prévoit d'investir 1,4 milliard d'euros (1,63 milliard de dollars) aux Pays-Bas au cours des trois prochaines années, a rapporté lundi le quotidien financier néerlandais FD, citant la responsable de l'entreprise pour la Belgique et les Pays-Bas.

L'investissement est en partie destiné au développement de l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs qui vendent leurs produits sur la plateforme d'Amazon, a déclaré Eva Faic à FD.

Amazon emploie environ 1 000 personnes aux Pays-Bas, où ses ventes en ligne sont inférieures à celles du leader du marché Bol.com, une filiale de la société de distribution Ahold Delhaize AD.AS .

Au début du mois, Faic a annoncé un investissement de 1,16 milliard de dollars dans les activités belges d'Amazon.

(1 dollar = 0,8575 euro)