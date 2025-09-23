 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon va fermer 14 magasins alimentaires au Royaume-Uni afin de renforcer son offre en ligne
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 17:06

Amazon a annoncé mardi avoir l'intention de fermer 14 supérettes physiques exploitées sous la bannière Amazon Fresh au Royaume-Uni afin d'intensifier son offre de livraison de produits alimentaires sur Internet dans le pays.

Dans un communiqué, le géant de l'Internet indique que des millions de clients britanniques effectuent aujourd'hui leurs courses quotidiennes à partir de ses plateformes, que ce soit via le site principal Amazon.co.uk, Amazon Fresh en ligne, Whole Foods ou grâce à ses partenariats de livraison avec les chaînes Morrisons, Co-op, Iceland et Gopuff.

En réponse à une forte demande de la part des consommateurs, le groupe américain dit désormais vouloir enrichir son offre de produits alimentaires en ligne et à étendre ses services de livraison à de nouvelles zones.

A compter du début de l'année prochaine, Amazon prévoit de plus que doubler le nombre de membres de son programme préférentiel Prime au Royaume-Uni pouvant bénéficier d'au moins trois options de livraison de courses en ligne via ses partenaires Morrisons, Iceland, Co-op et Gopuff.

Avec ces projets d'extension, ce sont plus de 80% des membres Prime britanniques pourront accéder à au moins un des partenaires alimentaires d'Amazon.

Selon un rapport de PwC, plus de 25% des Britanniques devraient effectuer leurs courses alimentaires en ligne d'ici à 2030, le Royaume-Uni représente actuellement le troisième marché mondial de l'épicerie en ligne en termes de ventes.

S'il prévoit de fermer 14 magasins Amazon Fresh, l'entreprise prévoit de convertir cinq d'entre eux au format Whole Foods Market, son enseigne de distribution alimentaire haut-de-gamme.

Avec l'ajout prévu de ces cinq magasins, en plus de l'ouverture d'un Whole Foods Market à Chelsea plus tôt cette année et d'un autre magasin dans la grande région de Londres d'ici fin 2026, Amazon comptera dorénavant 12 magasins Whole Foods Market au Royaume-Uni.

Le groupe de Seattle avait annoncé en juin dernier vouloir investir quelque 40 milliards de livres sterling au Royaume-Uni au cours des trois prochaines années, notamment dans la construction de nouveaux centres de distribution, des projets devant permettre la création de milliers d'emplois à temps plein.


Valeurs associées

AMAZON.COM
222,7500 USD NASDAQ -2,14%
