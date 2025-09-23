Amazon va fermer 14 magasins alimentaires au Royaume-Uni afin de renforcer son offre en ligne
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 17:06
Dans un communiqué, le géant de l'Internet indique que des millions de clients britanniques effectuent aujourd'hui leurs courses quotidiennes à partir de ses plateformes, que ce soit via le site principal Amazon.co.uk, Amazon Fresh en ligne, Whole Foods ou grâce à ses partenariats de livraison avec les chaînes Morrisons, Co-op, Iceland et Gopuff.
En réponse à une forte demande de la part des consommateurs, le groupe américain dit désormais vouloir enrichir son offre de produits alimentaires en ligne et à étendre ses services de livraison à de nouvelles zones.
A compter du début de l'année prochaine, Amazon prévoit de plus que doubler le nombre de membres de son programme préférentiel Prime au Royaume-Uni pouvant bénéficier d'au moins trois options de livraison de courses en ligne via ses partenaires Morrisons, Iceland, Co-op et Gopuff.
Avec ces projets d'extension, ce sont plus de 80% des membres Prime britanniques pourront accéder à au moins un des partenaires alimentaires d'Amazon.
Selon un rapport de PwC, plus de 25% des Britanniques devraient effectuer leurs courses alimentaires en ligne d'ici à 2030, le Royaume-Uni représente actuellement le troisième marché mondial de l'épicerie en ligne en termes de ventes.
S'il prévoit de fermer 14 magasins Amazon Fresh, l'entreprise prévoit de convertir cinq d'entre eux au format Whole Foods Market, son enseigne de distribution alimentaire haut-de-gamme.
Avec l'ajout prévu de ces cinq magasins, en plus de l'ouverture d'un Whole Foods Market à Chelsea plus tôt cette année et d'un autre magasin dans la grande région de Londres d'ici fin 2026, Amazon comptera dorénavant 12 magasins Whole Foods Market au Royaume-Uni.
Le groupe de Seattle avait annoncé en juin dernier vouloir investir quelque 40 milliards de livres sterling au Royaume-Uni au cours des trois prochaines années, notamment dans la construction de nouveaux centres de distribution, des projets devant permettre la création de milliers d'emplois à temps plein.
Valeurs associées
|222,7500 USD
|NASDAQ
|-2,14%
A lire aussi
-
Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite
-
Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite
-
Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer