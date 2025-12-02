Amazon utilisera la technologie Nvidia dans ses puces d'IA et déploiera de nouveaux serveurs

AWS adoptera NVLink Fusion de Nvidia dans ses futures puces d'IA

L'unité de cloud computing d'Amazon dévoile AI Factories pour accélérer l'entraînement des modèles d'IA

Les nouveaux serveurs AWS offrent une puissance de calcul quatre fois supérieure et une consommation d'énergie réduite de 40 %

par Greg Bensinger et Stephen Nellis

L'unité de cloud computing AWS d'Amazon.com AMZN.O a déclaré mardi qu'elle adopterait la technologie clé de Nvidia NVDA.O dans les futures générations de ses puces informatiques d'intelligence artificielle, alors que l'entreprise redouble d'efforts pour attirer les grands clients de l'IA à utiliser ses services.

AWS, ou Amazon Web Services, a déclaré qu'il adopterait une technologie appelée "NVLink Fusion" dans une future puce connue sous le nom de Trainium4. L'entreprise n'a pas précisé de date de sortie. La technologie NVLink crée des connexions rapides entre différents types de puces et constitue l'un des joyaux de la couronne de Nvidia.

Les deux entreprises ont fait cette annonce dans le cadre de la conférence annuelle d'AWS sur l'informatique en nuage, qui dure une semaine et attire environ 60 000 personnes à Las Vegas.

Nvidia a fait pression sur pour que d'autres fabricants de puces adoptent sa technologie NVLink, avec Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et maintenant AWS.

Cette technologie aidera AWS à construire de plus gros serveurs d'IA capables de se reconnaître et de communiquer les uns avec les autres plus rapidement, un facteur essentiel pour la formation de grands modèles d'IA, dans lesquels des milliers de machines doivent être reliées entre elles. Dans le cadre du partenariat avec Nvidia, les clients auront accès à ce qu'AWS appelle les AI Factories, des infrastructures d'IA exclusives au sein de leurs propres centres de données pour une plus grande rapidité et une meilleure préparation.

"Ensemble, Nvidia et AWS créent la structure de calcul pour la révolution industrielle de l'IA - apportant l'IA avancée à chaque entreprise, dans chaque pays, et accélérant le chemin du monde vers l'intelligence", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, dans un communiqué.

Séparément, Amazon a déclaré qu'il déployait de nouveaux serveurs basés sur une puce appelée Trainium3. Les nouveaux serveurs, disponibles mardi, contiennent chacun 144 puces et ont une puissance de calcul plus de quatre fois supérieure à la précédente génération d'IA d'AWS, tout en consommant 40 % d'énergie en moins, a déclaré à Reuters Dave Brown, vice-président des services de calcul et d'apprentissage automatique d'AWS.

Brown n'a pas donné de chiffres absolus sur la puissance ou la performance, mais a déclaré qu'AWS vise à concurrencer ses rivaux - y compris Nvidia - en se basant sur le prix.

"Nous devons leur prouver que nous avons un produit qui leur donne la performance dont ils ont besoin et obtenir un bon point de prix pour qu'ils obtiennent cet avantage prix-performance", a déclaré Brown. "Cela signifie qu'ils peuvent dire: "Hé, oui, c'est la puce que je veux utiliser""

L'entreprise a également présenté mardi de nouvelles versions de ses modèles d'IA, connues sous le nom de Nova. Selon Amazon, Nova 2 est plus rapide et plus réactif et comprend une version appelée Nova qui peut répondre par des images ou des messages texte à texte, des images, des messages vocaux ou des vidéos. Une autre version, appelée Sonic, peut répondre à des messages vocaux avec des sorties vocales, que Matt Garman, directeur général d'AWS, a qualifiées de "semblables à celles des humains" lors de son discours d'ouverture.

Amazon a eu du mal à faire accepter Nova face à des concurrents tels que ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Malgré tout, Amazon a enregistré une hausse de 20 % des ventes d'AWS au cours de son dernier trimestre, principalement grâce à ses services d'infrastructure d'informatique en nuage et d'IA.

Lors de la conférence AWS de Las Vegas, Amazon a également présenté un service appelé Nova Forge pour aider les entreprises à créer leurs propres modèles d'IA à partir des données qu'elles saisissent. "Cela vous permet de produire un modèle qui comprend profondément vos informations, tout en n'oubliant pas les informations de base sur lesquelles la chose a été entraînée", a déclaré Garman.

Les actions d'Amazon étaient en hausse de 0,9 % à 235,98 dollars à la mi-journée mardi.