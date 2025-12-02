Amazon utilisera la technologie Nvidia dans ses puces d'IA et déploiera de nouveaux serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

AWS adoptera NVLink Fusion de Nvidia dans ses futures puces d'IA

*

L'unité de cloud computing d'Amazon dévoile AI Factories pour accélérer l'entraînement des modèles d'IA

*

Les nouveaux serveurs AWS offrent une puissance de calcul quatre fois supérieure et une consommation d'énergie réduite de 40 %

par Stephen Nellis et Greg Bensinger

L'unité de cloud computing AWS d'Amazon.com AMZN.O a déclaré mardi qu'elle adopterait la technologie clé de Nvidia NVDA.O dans les futures générations de ses puces informatiques d'intelligence artificielle, alors que l'entreprise redouble d'efforts pour que les principaux clients de l'IA utilisent ses services. AWS, ou Amazon Web Services, a déclaré qu'il adopterait une technologie appelée "NVLink Fusion" dans une future puce, sans date de sortie spécifiée, connue sous le nom de Trainium4. La technologie NVLink crée des connexions rapides entre différents types de puces et constitue l'un des joyaux de la couronne de Nvidia.

Les deux entreprises ont fait cette annonce dans le cadre de la conférence annuelle d'AWS sur l'informatique en nuage, qui dure une semaine et attire quelque 60 000 personnes à Las Vegas. Amazon devrait également présenter de nouvelles versions de son modèle d'IA Nova, initialement dévoilé l'année dernière.

Nvidia a fait pression sur pour que d'autres fabricants de puces adoptent sa technologie NVLink, avec Intel , Qualcomm et maintenant AWS. Cette technologie aidera AWS à construire de plus gros serveurs d'IA capables de se reconnaître et de communiquer les uns avec les autres plus rapidement, un facteur essentiel pour la formation de grands modèles d'IA, dans lesquels des milliers de machines doivent être reliées entre elles. Dans le cadre du partenariat avec Nvidia, les clients auront accès à ce qu'AWS appelle les AI Factories, des infrastructures d'IA exclusives au sein de leurs propres centres de données pour une plus grande rapidité et une meilleure préparation.

"Ensemble, Nvidia et AWS créent la structure de calcul pour la révolution industrielle de l'IA - apportant l'IA avancée à chaque entreprise, dans chaque pays, et accélérant le chemin du monde vers l'intelligence", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, dans un communiqué.

Séparément, Amazon a déclaré qu'il déployait de nouveaux serveurs basés sur une puce appelée Trainium3. Les nouveaux serveurs, disponibles mardi, contiennent chacun 144 puces et ont une puissance de calcul plus de quatre fois supérieure à la précédente génération d'IA d'AWS, tout en consommant 40 % d'énergie en moins, a déclaré à Reuters Dave Brown, vice-président des services de calcul et d'apprentissage automatique d'AWS.

Dave Brown n'a pas donné de chiffres absolus sur la puissance ou les performances, mais a déclaré qu'AWS vise à concurrencer ses rivaux - y compris Nvidia - en se basant sur le prix.

"Nous devons leur prouver que nous avons un produit qui leur donne la performance dont ils ont besoin et obtenir un bon point de prix pour qu'ils obtiennent cet avantage prix-performance", a déclaré Dave Brown. Cela signifie qu'ils peuvent dire: « Hé, oui, c'est la puce que je veux utiliser. »