Amazon suspend les opérations de 21 Air après un accident à Miami, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O suspend ses activités avec la compagnie 21 Air, basée à Miami, qui exploitait l'avion aux couleurs d'Amazon qui s'est écrasé à Miami, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.
Amazon a déclaré avoir informé la direction de 21 Air de cette décision dimanche, précise l'article.
Au moins cinq personnes ont trouvé la mort la semaine dernière lorsqu'un avion-cargo d'Amazon Prime Air a dépassé la piste et s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami.
Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Amazon et 21 Air n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
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