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Amazon signale une nouvelle perturbation de sa région AWS à Bahreïn liée à des drones
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 09:56

Amazon AMZN.O a déclaré lundi que son unité "cloud" Amazon internet Services (AWS) à Bahreïn avait été "perturbée" par le conflit en cours au Moyen-Orient, subissant les conséquences de la guerre pour la deuxième fois en un mois.

Cette perturbation est due à l'activité de drones dans la région, a déclaré un porte-parole d'Amazon, à la suite d'une sollicitation de Reuters. Reuters est le premier à rapporter cette perturbation.

Amazon n'a pas fourni dans l'immédiat des détails supplémentaires, à savoir si son site de Bahreïn avait été directement touché par une attaque de drone ou si la perturbation était due à des frappes intervenues à proximité.

Le groupe a déclaré aider ses clients à migrer vers d'autres unités AWS pendant la phase de rétablissement, sans toutefois détailler l'ampleur des dégâts ni la durée de l'interruption.

"À mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà conseillé, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres sites", a déclaré Amazon dans un communiqué lundi soir.

AWS est la division de "cloud computing" d'Amazon, essentielle au fonctionnement de nombreux sites et de services publics. C'est également le principal moteur de profits de l'entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, AWS avait signalé des coupures de courant dans des installations à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, du fait d'activités de drones.

Amazon avait précisé à l'époque que la région du Bahreïn avait été touchée par une frappe de drone à proximité immédiate de l'une de ses installations.

(Reportage Greg Bensinger, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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