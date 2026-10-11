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Amazon serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans l'IA Decart pour environ 7 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 23:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

Amazon AMZN.O serait en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Decart, dans le cadre d'une opération qui pourrait être évaluée à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* Le modèle Lucy de Decart, soutenu par Nvidia NVDA.O , permet de monter des vidéos en direct et en temps réel, selon le site web de l'entreprise. Elle a également développé Oasis, un modèle qui génère des environnements simulés pour former et tester des systèmes robotiques et de conduite autonome.

* Decart était évaluée à près de 4 milliards de dollars en mai, selon l’article du Journal, qui cite des données de PitchBook.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Decart et Amazon n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

* Un accord pourrait être conclu prochainement, si les négociations ne capotent pas ou si un autre repreneur ne se présente pas, précise l’article.

* Le mois dernier, Anthropic a décidé de ne pas donner suite à l’acquisition de Decart après avoir mené une due diligence, a rapporté Bloomberg News. L’entreprise avait étudié cette opération en août pour un montant potentiel de 6 milliards de dollars, a indiqué Bloomberg.

* Decart a levé 300 millions de dollars en mai lors d'un tour de table mené par Radical Ventures, auquel Nvidia s'est joint en tant que nouvel investisseur.

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