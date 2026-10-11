Amazon serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans l'IA Decart pour environ 7 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O serait en pourparlers en vue d'acquérir la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Decart, dans le cadre d'une opération dont la valeur pourrait s'élever à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.