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Amazon serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans l'IA Decart pour environ 7 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 23:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O serait en pourparlers en vue d'acquérir la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Decart, dans le cadre d'une opération dont la valeur pourrait s'élever à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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