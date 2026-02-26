Amazon se voit refuser l'autorisation de faire appel de la recevabilité des actions en justice au Royaume-Uni intentées par les détaillants et les consommateurs

Amazon AMZN.O a perdu jeudi sa dernière tentative de faire annuler deux recours collectifs intentés par des détaillants et des consommateurs, d'une valeur allant jusqu'à 4 milliards de livres (5,41 milliards de dollars), pour avoir prétendument abusé de sa position dominante.

Andreas Stephan, universitaire spécialisé dans le droit de la concurrence, a intenté l'une des actions en justice au nom de plus de 200 000 détaillants tiers, pour un montant pouvant atteindre 2,7 milliards de livres.

Robert Hammond, défenseur des consommateurs, a quant à lui intenté une action en justice évaluée à un montant pouvant aller jusqu'à 1,3 milliard de livres au nom de millions de clients d'Amazon.

L'année dernière, le Competition Appeal Tribunal a autorisé la poursuite des deux affaires et Amazon s'est vu refuser l'autorisation de faire appel de cette décision par la Cour d'appel ce jeudi.

(1 $ = 0,7390 livres)