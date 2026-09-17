Amazon se lance dans la bataille pour la sécurité de l'IA et préconise des "tests rigoureux" ainsi que des mesures de protection

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon estime que les modèles d'IA ne devraient être mis à disposition que lorsqu'ils sont sûrs et ont fait l'objet de tests exhaustifs

* L'entreprise s'abstient toutefois de soutenir un ralentissement du développement de l'IA après que des laboratoires concurrents ont appelé à une approche mesurée

* Jusqu’à présent, Amazon était restée largement silencieuse sur le débat concernant les risques existentiels liés à l’IA

par Greg Bensinger

Amazon s’est exprimé sur le débat autour de la sécurité de l’intelligence artificielle qui agite la Silicon Valley, affirmant que les laboratoires d’IA devraient veiller à ce que les modèles ne soient mis sur le marché que lorsqu’ils sont sûrs et ont fait l’objet de tests exhaustifs, mais s’est abstenu d’appeler à un ralentissement du secteur.

"Nous ne voyons pas cela comme un choix entre progrès et sécurité", a déclaré à Reuters un porte-parole de l’entreprise de Seattle. "Les modèles ne devraient être mis sur le marché que lorsqu’ils sont prêts et sûrs à utiliser, ce qui passe par des tests rigoureux et des mesures de protection solides."

L’entreprise a fait part de son point de vue en réponse à une demande de Reuters, quelques jours après que de nombreux grands laboratoires ont appelé à un ralentissement du développement de l’IA , suite à un tollé parmi les chercheurs et d’autres acteurs qui craignent que cette technologie n'échappe au contrôle humain et ne menace les systèmes mondiaux, voire l’humanité elle-même.

"Il y a des risques si cela ne se fait pas de manière collective", a déclaré Amazon, faisant référence aux progrès réalisés dans le développement de l’IA. "Nous pensons qu’en tant que secteur, en partenariat avec les pouvoirs publics, nous mettrons en place les protections adéquates."

Amazon développe des modèles d’IA par l’intermédiaire de sa filiale Amazon Web Services et au sein d’une unité dédiée à l’intelligence artificielle générale (AGI), notamment pour alimenter l’assistant vocal Alexa, entre autres services. L’entreprise est également l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures pour les laboratoires d’IA et aide d’autres sociétés à accéder aux modèles de leurs concurrents via sa plateforme Bedrock.

Après la publication samedi par Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, d’un essai de près de 4 000 mots appelant le secteur à ralentir le rythme du développement de l’IA (ce que l’on appelle le "pacing"), les dirigeants d’OpenAI, de xAI, de DeepMind (Google) et de Microsoft se sont tous prononcés en faveur d’une approche plus mesurée, marquant ainsi un rare moment d’unité.

Ces entreprises ont également convenu de collaborer pour garantir que la sécurité soit une priorité absolue. Amazon n’a pas précisé s’il prévoyait de prendre des mesures similaires.

Des chercheurs d’Anthropic, d’OpenAI et de DeepMind avaient fait part sur les réseaux sociaux de leurs craintes que l’IA, laissée sans contrôle, ne menace de potentiellement anéantir la civilisation humaine. Les craintes concernant la sécurité de l’IA ont atteint leur paroxysme après qu’un chercheur d’Anthropic a démissionné la semaine dernière, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux que les développeurs d’IA "pensent qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

Cette déclaration faisait suite à des révélations selon lesquelles des modèles d’IA d’OpenAI et d’Anthropic avaient échappé aux tests et piraté les systèmes d’autres entreprises, passant inaperçus pendant des mois.

Mais Amazon était resté silencieux jusqu’à mercredi soir. C’était après que les directeurs généraux de Nvidia et de Meta se sont, mardi, distanciés des autres développeurs d’IA, affirmant qu’il incombait à chaque entreprise d’évaluer et de contrôler les risques que l’IA fait peser sur l’humanité.

Ces inquiétudes ont atteint la Maison Blanche, bien que le président Donald Trump ait qualifié les préoccupations en matière de sécurité de "canular".

"Le seul contrôle ou les seules "barrières de sécurité" dont l'IA a besoin, c'est un (FORT ET INTELLIGENT, doté d'un QI ÉLEVÉ!) PRÉSIDENT, et les États-Unis en ont à revendre!", a écrit Trump sur Truth Social. Il devrait rencontrer des dirigeants du secteur de l'IA cette semaine ou au début de la semaine prochaine.

On ignore si Amazon sera invité.