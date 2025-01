Amazon s'équipe en camions électriques de Daimler Truck

Le constructeur Daimler Truck a reçu un coup de pouce pour les ventes encore balbutiantes de son camion électrique avec une importante commande de la part du géant américain du commerce en ligne Amazon, qui cherche à décarboner sa flotte de véhicules.

( AFP / THOMAS KIENZLE )

Il s'agit de 202 poids lourds longue distance, du modèle eActros, soit la commande "la plus importante" pour le groupe allemand qui produit ce modèle en série depuis novembre, a indiqué Daimler Truck dans un communiqué, sans préciser le montant de cette commande.

Au total, le groupe a reçu des commandes pour environ 2.000 unités de son modèle longue distance depuis la présentation du eActros fin 2023, a précisé un porte-parole à l'AFP. La plupart des véhicules seront livrés courant 2025.

Amazon précise dans le communiqué que les véhicules commandés, d'une autonomie de 500 kilomètres, intégreront sa flotte en Allemagne et au Royaume-Uni et devraient parcourir "plus de 20 millions de kilomètres par an".

Les constructeurs automobiles se sont lancés dans la course à l'électrique, notamment en Europe, où ils sont sous pression pour réduire les émissions carbone de leurs modèles depuis l'adoption d'une législation contraignante par l'Union européenne.

Les émissions des véhicules lourds vendus en Europe à partir de 2030 devront être réduites d'au moins 45% par rapport à celles de 2019, puis abaissées de 65% en 2035 et de 90% en 2040.

Mais le prix des camions électriques, toujours environ trois fois plus cher à l'achat que leur équivalent diesel, ainsi que l'autonomie et le temps de recharge sur l'autoroute restent des obstacles majeurs.

L'an dernier, Daimler Truck, leader mondial de la fabrication de camions et d'autobus, a livré 4.035 utilitaires électriques, légèrement plus qu'en 2023 (3.443), tous modèles confondus, des camionnettes aux plus gros poids lourds en passant par les bus. Mais l'électrique a représenté moins de 1% de ses ventes globales (460.400 véhicules dans le monde), a précisé le groupe dans un autre communiqué.

Chez le concurrent Traton, filiale du groupe allemand Volkswagen, les ventes de camions électriques ont chuté de 18%, en 2024 sur un an, à seulement 1.740 véhicules, a indiqué ce groupe mardi dans un communiqué.

Les groupes américains Tesla et Nikola ou les chinois BYD et Windrose sont également en embuscade, dopés chez eux par les plans de subventions massifs de Washington et Pékin.