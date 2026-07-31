Amazon s'envole alors que la forte hausse de son chiffre d'affaires dans le cloud dissipe les craintes liées à l'explosion de ses investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version avec des précisions sur les résultats et les commentaires des investisseurs) par Deborah Mary Sophia et Kanchana Chakravarty

Les actions d’Amazon AMZN.O ont bondi de 13% vendredi avant l’ouverture de la Bourse, après que la solide croissance des ventes du géant technologique dans le cloud a renforcé la confiance des investisseurs dans ses investissements massifs dans l’IA et dissipé toute crainte de voir l’entreprise prendre du retard sur ses rivaux du secteur des « Big Tech » dans la course à l’IA.

Le géant du commerce électronique et du cloud a enregistré sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, ce qui témoigne d’une nouvelle vague de demande justifiant l’augmentation de 10% de ses dépenses d’investissement prévues pour 2026, qui s’élèveront ainsi à 220 milliards de dollars.

Les résultats d’Amazon constituent un signe retentissant pour Wall Street, montrant que certains investissements des géants de la tech dans l’IA génèrent déjà des rendements mesurables.

Amazon était en passe de gagner environ 300 milliards de dollars en capitalisation boursière grâce à une hausse de 37% de son chiffre d’affaires « cloud » au deuxième trimestre. En début de semaine, l'action Microsoft MSFT.O a bondi de plus de 15% après que sa division « cloud » a dépassé les estimations avec une hausse de 43% de son chiffre d’affaires .

Cependant, on observe un clivage croissant quant à la tolérance des investisseurs face aux dépenses sans cesse croissantes en matière d’IA, qui devraient dépasser les 730 milliards de dollars cette année.

“Le marché ne se demande plus si la demande en IA est réelle. La nouvelle ligne de démarcation réside dans la question de savoir si ces dépenses sans précédent génèrent une augmentation visible du chiffre d’affaires et des marges à court terme”, a déclaré Bill Birmingham, directeur général chez REX Financial.

“Le marché sanctionne les dépenses lorsque la monétisation est retardée, indirecte ou difficile à mesurer.”

Meta META.O et Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , ont toutes deux chuté de 7%, malgré une forte croissance de leur chiffre d’affaires, après que ces entreprises ont revu à la hausse leurs prévisions de dépenses d’investissement alors que leurs flux de trésorerie disponibles s’effondraient .

“Amazon se donne les moyens de continuer à investir. Alors que d’autres demandent aux investisseurs de croire que les retombées ne manqueront pas d’arriver, Amazon l’a démontré ce trimestre”, a déclaré Thomas Monteiro, analyste senior chez Investing.com.

“Tant qu’AWS continue sur sa lancée et que les marges se maintiennent, le marché semble disposé à financer cette expansion, même si les flux de trésorerie disponibles sont dans le rouge.”

Les flux de trésorerie disponibles d’Amazon sont passés brusquement dans le rouge au deuxième trimestre, l’entreprise ayant enregistré une consommation de 7,6 milliards de dollars sur les douze derniers mois, contre 18,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles positifs un an plus tôt.

Le directeur général Andy Jassy a toutefois rassuré les investisseurs en précisant qu’Amazon n’investissait que pour répondre à une demande déjà existante. Il a indiqué qu’une majorité de la capacité cloud disponible d’Amazon pour 2027, ainsi qu’une partie de celle prévue pour 2028, avait déjà été réservée par les clients.

Chris Ballard, associé gérant chez Check Capital, a qualifié l’approche d’Amazon en matière de dépenses de “méthodique et responsable”.

“Ce niveau de déploiement de capitaux est tout à fait nouveau, et le fait qu’Amazon affiche des résultats immédiats est donc un très bon signe.”

Au moins 15 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats.

Amazon se négocie à un ratio cours/bénéfice de 24,67, contre 22,94 pour Microsoft et 19,35 pour Alphabet.