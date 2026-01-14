Amazon s'entretient avec ses fournisseurs sur la fixation des prix à la suite des modifications tarifaires

(Mise à jour de la réponse d'Amazon) par Pooja Menon et Puyaan Singh

Le géant technologique Amazon AMZN.O a déclaré mardi avoir eu des discussions avec certains fournisseurs sur l'ajustement des coûts pour refléter la réduction des droits de douane sur les importations chinoises.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que la société cherchait à réduire ce qu'elle paie aux fournisseurs pour les marchandises vendues sur sa plateforme de commerce électronique, alors qu'elle s'efforce de revenir sur les concessions destinées à atténuer l'impact des tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

"Nous travaillons continuellement avec notre gamme large et variée de partenaires de vente estimés dans notre magasin pour les aider à s'adapter à l'évolution de l'environnement tout en maintenant une large sélection et des prix bas pour les clients", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

À la fin du mois d'octobre de l'année dernière, Donald Trump a convenu avec le président Xi Jinping de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce illicite de fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien du flux des exportations de terres rares.

La moyenne actuelle des droits de douane américains sur les importations chinoises a été ramenée de 57 % à environ 47 %.

Entre-temps, la Cour suprême des États-Unis a déclaré la semaine dernière qu'elle publierait ses prochains arrêts le 14 janvier, car plusieurs affaires majeures restent en suspens, notamment la légalité des droits de douane globaux imposés par Donald Trump.

L'administration risque de devoir rembourser près de 150 milliards de dollars de droits de douane aux importateurs si la Cour déclare que les droits de douane considérables imposés par Donald Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale sont illégaux.