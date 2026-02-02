 Aller au contenu principal
Colère des agriculteurs : Emmanuel Macron en Haute-Saône mardi pour dire son "soutien"
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/02/2026 à 12:26

Emmanuel Macron à Portoroz, en Slovénie, le 20 octobre 2025. ( AFP / JURE MAKOVEC )

Le président de la République Emmanuel Macron a prévu d'échanger avec les représentants des organisations professionnelles agricoles locales "pour aborder les préoccupations des agriculteurs français", lors de sa visite à Vesoul en Haute-Saône mardi 3 février.

Objectif : dire son "soutien" à la profession, à moins de trois semaines du Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a prévu de se rendre mardi 3 février à Vesoul en Haute-Saône pour échanger avec des syndicats agricoles. Il déjeunera aussi avec des lycéens pour parler des réseaux sociaux que le gouvernement veut interdire aux moins de 15 ans.

Le chef de l'Etat visitera dans la matinée une exploitation agricole avant d'échanger avec les représentants des organisations professionnelles agricoles locales "pour aborder les préoccupations des agriculteurs français". Les agriculteurs sont très remontés contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur, et une partie d'entre eux a contesté la gestion par le gouvernement de la dermatose nodulaire contagieuse.

Pas de bovins au concours général agricole

Le chef de l'Etat exprimera à l'occasion de cette visite "son soutien aux éleveurs touchés par les crises sanitaires et qui ne pourront pas emmener leurs bovins au Salon" qui ouvre le 21 février. Les organismes de sélection des races bovines ont décidé de ne pas présenter de bovins au concours général agricole à ce Salon et refusé la présence, même symbolique, de quelques vaches, dont Biguine, l'égérie brahman venue de Martinique, en raison de cette épizootie.

Emmanuel Macron déjeunera ensuite avec des lycéens de Vesoul pour échanger sur l'usage des téléphones portables après le vote en première lecture à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il a multiplié ces dernières semaines les déplacements sur ce thème, de Toulouse à Marseille en passant par Saint-Malo. La proposition de loi Renaissance soutenue par l'exécutif doit désormais être examinée au Sénat, et ce "dans les semaines à venir", a promis la ministre du Numérique Anne Le Hénanff.

Agriculteurs en colère
Emmanuel Macron

    Il a eu raison de choisir la Haute-Saône, en Haute-Garonne ou plus près de Pyrénées, ça se passerait moins bien!

