Amazon s'associe à Fay pour offrir des services de diététique sur une plateforme de télésanté

Amazon AMZN.O s'est associé à Fay pour fournir des services de diététique personnalisés et couverts par l'assurance via la plateforme de santé numérique du géant du commerce électronique , a déclaré mardi la startup spécialisée dans les soins nutritionnels.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Fay devient ainsi le premier fournisseur de soins nutritionnels sur le connecteur de prestations de santé d'Amazon, qui aide les clients inscrits à trouver des entreprises de santé numérique pour des problèmes de santé tels que le diabète et les problèmes musculo-squelettiques, ainsi qu 'un soutien en matière de santé mentale.

Fay utilise l'intelligence artificielle pour mettre en relation les utilisateurs avec des diététiciens agréés en fonction de leurs objectifs et de leurs antécédents médicaux.

La startup n'a pas divulgué les conditions financières du partenariat.

CONTEXTE

Amazon se développe dans le secteur de la santé depuis des années, en commençant par l'acquisition de PillPack pour 750 millions de dollars en 2018 et le lancement d'Amazon Pharmacy en 2020.

La société a déclaré avoir construit son connecteur de prestations de santé, car près d'un adulte américain sur quatre ne connaît pas les prestations qui lui sont offertes, même lorsqu'elles sont fournies par son employeur ou ses assureurs.

Fay a récemment levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Goldman Sachs , ce qui la valorise à 500 millions de dollars, et exploite un réseau de plus de 3 600 diététiciens dans les 50 États américains.

CITATIONS CLÉS

"La nutrition est le levier le plus sous-utilisé dans la prévention des maladies chroniques - et nous pensons qu'elle devrait être aussi facile d'accès que de commander sur Amazon", a déclaré Sammy Faycurry, PDG de Fay.