Amazon risque des amendes de plusieurs milliards dans le cadre d'une éventuelle action en justice de la FTC concernant la publicité, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe au paragraphe 1)

Amazon.com AMZN.O risque une action en justice de la part de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC), qui pourrait entraîner des amendes civiles de plusieurs milliards de dollars, en raison d’allégations selon lesquelles le géant du commerce en ligne aurait induit les annonceurs en erreur , a rapporté mardi Bloomberg News.