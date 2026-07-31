Amazon revoit ses plans d'investissement à la hausse après de solides ventes dans le cloud ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires d'AWS bondit de 37 % pour atteindre 42,2 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Le flux de trésorerie disponible devient négatif, avec une consommation de trésorerie de 7,6 milliards de dollars sur les 12 derniers mois

* Les ventes publicitaires progressent de 26 % par rapport à l'année précédente, à 19,8 milliards de dollars

(Refonte du texte avec les détails de la conférence téléphonique sur les résultats et mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a enregistré sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans et a relevé ses prévisions d'investissements annuels, renforçant son argument selon lequel les investissements massifs dans l'IA génèrent une demande suffisante pour justifier ces dépenses.

Ces résultats ont permis de répondre à une question clé qui pesait sur Amazon et ses concurrents du secteur des « Big Tech »: les centaines de milliards de dollars investis dans les centres de données et les puces dédiés à l’IA génèrent-ils des rendements suffisants?

Andy Jassy, directeur général d’Amazon, a déclaré que la demande restait si forte que l’entreprise manquait encore de capacité de calcul suffisante pour répondre aux besoins de ses clients, malgré une révision à la hausse de 10 % de ses prévisions de dépenses d’investissement, portées à 220 milliards de dollars.

L'action du distributeur en ligne basé à Seattle a grimpé de près de 9 % après la clôture du marché, après avoir progressé de 3,9 % pendant la séance.

Le chiffre d’affaires de sa division de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), a bondi de 37 % pour atteindre 42,2 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, dépassant largement les estimations consensuelles des analystes qui tablaient sur une hausse de 31,21 %, selon les données compilées par LSEG.

« AWS est en plein essor », a déclaré M. Jassy dans un communiqué, soulignant qu’il s’agissait de la croissance la plus rapide de cette division depuis 18 trimestres. « Nos activités dans le domaine de l’IA et des puces ont chacune dépassé un chiffre d’affaires annuel récurrent de plus de 25 milliards de dollars. »

Il a expliqué que le coût d’achat des puces mémoire était un facteur déterminant dans la révision à la hausse des prévisions de dépenses d’investissement de l’entreprise.

« Même avec ce montant, nous n'aurons toujours pas une capacité suffisante pour répondre à l'ensemble de la demande prévue en 2026 », a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. « Je pense que cette dynamique se poursuivra également en 2027. »

Le carnet de commandes d’AWS à la fin du trimestre s’élevait à 496 milliards de dollars, contre 364 milliards au cours de la période de trois mois précédente.

Le flux de trésorerie disponible d’Amazon est devenu fortement négatif. L’entreprise a brûlé 7,6 milliards de dollars de trésorerie sur les douze derniers mois au deuxième trimestre, contre un flux de trésorerie disponible de 18,2 milliards de dollars un an plus tôt.

D'autres géants de la tech, notamment Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , ont également enregistré de fortes baisses de leur flux de trésorerie disponible alors qu'ils augmentent leurs dépenses.

Néanmoins, les excellents résultats du premier fournisseur mondial de services cloud reflètent les solides performances de ses rivaux Microsoft et Alphabet, qui ont tous deux largement dépassé les estimations de Wall Street concernant leur chiffre d’affaires lié au cloud.

« On craignait des pertes de parts de marché pour AWS, mais ces craintes sont désormais dissipées », a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust. « Cela ne fait que confirmer que l’avance d’AWS reste intacte. La vague de l’IA profite à tout le monde dans ce secteur. »

DES RÉSULTATS QUI APAISENT LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES DÉPENSES Ces résultats encourageants pourraient contribuer à apaiser certaines inquiétudes concernant les investissements incessants des géants de la tech dans l’IA — qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année —, lesquels ont pesé sur les flux de trésorerie de ces entreprises traditionnellement très solvables et fait craindre qu’elles ne développent des capacités excessives.

Des entreprises comme Amazon ont toutefois fait valoir que ces dépenses étaient cruciales. Selon elles, ces investissements contribuent à atténuer les contraintes de capacité qui les ont empêchées de répondre pleinement à la demande liée à l’IA, comme en témoignent leurs carnets de commandes en forte expansion.

M. Jassy a cherché à expliquer les dépenses d’investissement massives de l’entreprise lors de la conférence téléphonique. Amazon commence à investir dans des centres de données environ deux ans avant leur ouverture, ce qui crée une période où les liquidités sortent mais où les revenus ne sont pas encore perçus, a-t-il expliqué. Une fois opérationnelles, ces installations peuvent toutefois générer des revenus pendant 30 ans, tandis que les serveurs d’IA amortissent généralement leur coût en moins de trois ans avant de continuer à générer des bénéfices pendant encore deux à trois ans, a-t-il ajouté.

Ses commentaires font écho à ceux formulés mercredi par Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, .

Jassy a déclaré que la « part du lion » de la capacité de calcul d’AWS pour 2027 avait déjà été réservée par ses clients, ajoutant que l’entreprise disposait également d’une « capacité non négligeable » réservée pour 2028.

AWS a bénéficié cette année d’un nombre croissant de partenariats, notamment d’accords majeurs portant sur des infrastructures cloud et la fourniture de puces avec OpenAI, Anthropic, Meta, Pinterest PINS.N et Snowflake SNOW.N .

Dans le cadre de son activité de commerce en ligne, Amazon a déployé des services de livraison plus rapides à l’échelle mondiale et s’est étendu à davantage de zones rurales aux États-Unis afin d’attirer davantage d’acheteurs.

L’entreprise a également organisé son événement annuel « Prime Day » au cours du trimestre. Les clients se sont rués sur les produits électroniques, les appareils électroménagers et les produits de première nécessité proposés à prix réduit, les dépenses totales étant estimées à plus de 26,4 milliards de dollars selon Adobe Analytics.

La publicité, autre indicateur suivi de près, a continué d’afficher une bonne santé, Amazon intégrant de plus en plus de messages marketing dans ses différentes plateformes, notamment Prime Video et son site de vente en ligne. L’entreprise a indiqué que ses ventes publicitaires avaient augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 19,8 milliards de dollars.