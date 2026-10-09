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Amazon remanie la direction d'Alexa après le lancement d'une tablette haut de gamme
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 23:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a confirmé vendredi un remaniement à la tête de sa division Alexa, au lendemain de l'annonce par l'entreprise de ses premières tablettes équipées de l'assistant vocal.

Daniel Rausch, un vétéran d’Amazon comptant 17 ans d’ancienneté et occupant le poste de vice-président d’Alexa et d’Echo depuis plus de trois ans, quittera cette division le mois prochain, a indiqué Amazon en réponse à une demande de Reuters.

Rausch, qui a incarné Alexa lors d’événements et de lancements mondiaux, reprendra ses fonctions en 2027 à un autre poste au sein de la division Appareils et services.

À sa place, Amazon nommera Aidan Marcuss, actuellement vice-président de Fire TV, de la publicité et de l’Appstore d’Amazon. Marcuss a rejoint Amazon en provenance de Microsoft

MSFT.O début 2025. Il a supervisé le lancement d’une nouvelle clé Fire TV le mois dernier, qui a reçu des critiques mitigées.

Kevin Keith, vice-président chargé des produits et du marketing, conservera ce poste mais assumera également les responsabilités de Marcuss pour le moment, a indiqué Amazon. L’entreprise n’a pas souhaité fournir davantage de détails sur ces changements.

Alexa est une source constante de pertes financières pour Amazon depuis son lancement en 2014.

Amazon a passé plusieurs années à développer une nouvelle version de l’assistant vocal dotée d’une IA générative capable de répondre à des demandes plus longues. Ce service est intégré aux nouvelles tablettes Alexa annoncées jeudi, qu’Amazon a positionnées comme des produits haut de gamme par rapport aux précédentes tablettes Fire, qui étaient bon marché.

Alexa+, comme on appelle cette dernière version, est incluse dans l’abonnement Prime à 139 dollars par an ou disponible en tant que service autonome pour 20 dollars par mois.

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