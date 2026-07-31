Amazon relance Wall Street, mais la remontée des taux limite le rebond

Les marchés américains ont poursuivi leur rebond de la veille vendredi au terme d'une séance encore volatile, soutenus par les solides résultats des grandes valeurs technologiques malgré la poursuite de la tension sur les taux obligataires. Le S&P 500 a gagné 0,70% à 7 489,7 points, le Nasdaq 100 a progressé de 0,60% à 28 274,2 points et le Dow Jones a avancé de 0,53% à 52 485,0 points.

Porté par les mastodontes technologiques, le rebond a surtout trouvé son moteur dans les publications des grandes capitalisations. Amazon a bondi d'environ 15% après des résultats supérieurs aux attentes dans le cloud et la finalisation d'un investissement de 50 MdsUSD dans OpenAI, propulsant la consommation discrétionnaire ( 6,4%) en tête des secteurs. Alphabet a gagné près de 7%, tandis que Microsoft et Meta ont progressé d'environ 3%, permettant aux investisseurs de revoir quelque peu leur jugement sur un thème IA malmené ces dernières semaines par les craintes de surinvestissement dans les infrastructures.

Malgré ce soutien de poids, l'embellie est restée très sélective. Apple a chuté d'environ 7% après avoir livré des perspectives décevantes, invoquant des contraintes d'approvisionnement en puces, une demande plus fragile en Chine et dans les services ainsi qu'une visibilité limitée sur l'iPhone. Les matériaux (-2,6%), la technologie de l'information (-0,4%) et la santé (-0,3%) ont ainsi terminé parmi les compartiments les plus faibles, tandis que les services de communication ( 4,7%) ont bénéficié du rebond d'Alphabet.

Toujours en toile de fond, la hausse persistante des taux a limité l'enthousiasme, avec le rendement du Treasury à 10 ans remontant à 4,74%, son plus haut niveau depuis janvier 2025, et celui à 30 ans atteignant un sommet de 19 ans à 5,28%. Les trois responsables de la Fed ayant voté cette semaine en faveur d'une hausse de 25 points de base ont renforcé le ton restrictif. Neel Kashkari a plaidé pour des relèvements plus modestes mais plus rapides, Beth Hammack a averti que retarder la lutte contre l'inflation en augmenterait le coût, tandis que Lorie Logan a estimé que les risques inflationnistes restaient orientés à la hausse.

Du côté de l'énergie (0,8%), la persistance de prix élevés du brut liée au conflit avec l'Iran a soutenu le secteur, mais les résultats ont provoqué des réactions contrastées. Chevron a progressé après une publication solide, tandis qu'ExxonMobil a reculé après avoir manqué les attentes.

À l'approche du mois d'août, le marché reste ainsi pris entre des taux longs élevés et une forte volatilité autour du thème IA, avec les résultats de SpaceX et AMD en ligne de mire, tandis que les investisseurs surveilleront également JOLTS, ADP et surtout le rapport officiel sur l'emploi américain.