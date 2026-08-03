Amazon rejoint le "club des 3.000 milliards de dollars" grâce à la croissance de l'IA et du cloud, qui stimulent sa remontée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails tout au long de l'article)

La capitalisation boursière d'Amazon a dépassé pour la première fois les 3.000 milliards de dollars lundi, grâce à une forte hausse suite à la publication de résultats solides et aux signes indiquant que l'essor de l'intelligence artificielle stimule une nouvelle demande pour ses services de cloud computing, principal moteur de ses bénéfices.

Son action AMZN.O affichait en dernière cotation une hausse de 5,5% à 286,20 dollars, atteignant un niveau record et portant ses gains annuels à plus de 23%.

Le titre du géant du commerce électronique et du cloud computing, basé à Seattle, a bondi de 15% vendredi après avoir annoncé sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans et revu à la hausse ses prévisions d’investissements annuels.

Amazon et Microsoft sont les deux seules entreprises des "Magnificent Seven", parmi les six ayant publié leurs résultats à ce jour, dont les dépenses en IA ont porté leurs fruits aux yeux des investisseurs. Tesla , Alphabet et Meta ont été sanctionnées, leurs plans de dépenses massifs ayant pesé sur leur flux de trésorerie disponible au dernier trimestre.

À l’instar d’autres géants technologiques de Wall Street, Amazon a investi des milliards pour développer son infrastructure d’IA. La société a annoncé en avril un nouvel investissement dans Anthropic, qui fait suite à l’annonce faite plus tôt cette année par Amazon d’investir jusqu’à 50 milliards de dollars dans OpenAI.

Il n’a fallu qu’un peu plus de deux ans à l’entreprise, fondée par Jeff Bezos en 1994, pour ajouter un autre 1.000 milliards de dollars à sa capitalisation boursière après avoir franchi pour la première fois la barre des 2.000 milliards de dollars en juin 2024.

Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O sont les autres entreprises à avoir atteint une capitalisation boursière de 3.000 milliards de dollars par le passé. Nvidia est actuellement la plus grande entreprise au monde, avec une capitalisation boursière avoisinant les 5.000 milliards de dollars.